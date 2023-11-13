أبو عبيدة يكشف عن خسائر فادحة للاحتلال الإسرائيلي

أعلن "أبو عبيدة"، الناطق باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المُقاومة الفلسطينية "حماس"، تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين.

وقال أبو عبيدة، في بيان: مجاهدونا تمكنوا من تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة تدميرًا كُليًا أو جزئيًا.

وأوضح الناطق باسم كتائب القسام، أنه كان هناك جهود من الوسطاء القطريين للإفراج عن محتجزي العدو مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على جرائم الاحتلال في حق المدنيين بقطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية في حق المدنيين.

أيمن الصفدي يُحذّر من أي مُحاولة لتهجير الفلسطينيين باتجاه الأردن

اعتبر نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية، "أيمن الصفدي"، أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو من أوجد "حماس"، مُحذرًا من "أي مُحاولة لتهجير الفلسطينيين باتجاه الأردن"، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية، مساء اليوم الإثنين.

وأكد الصفدي لبرنامج "صوت المملكة"، أن "حركة حماس لم توجد الصراع بل الصراع هو من أوجد حماس"، مشددا على أن "حماس فكرة ولا تستطيع قتل فكرة بالقنابل".

وأضاف الصفدي: "العالم يقول إنه ضد حماس، لكن على العالم أن يتذكر أن الحرب لم تبدأ في الـ7 من أكتوبر، وأن الصراع له جذوره"، لافتا إلى أن الأردن "يقول لمن يريد أن يحمي إسرائيل ولمن يريد ألا تتكرر الحروب في المنطقة عليه أن يعالج جذور الصراع، وأساس الصراع هو احتلال غير قانوني همجي".

وتابع الصفدي: "إسرائيل تعمل على تكريس الاحتلال بدل من العمل على إنهائه وفق كل الاتفاقيات والمرجعيات والقوانين الدولية".