وكيل تعليم قنا يكرم الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة الكاريكاتير

كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بمكتبه الطالب علي محمد جمال الحاصل على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة الكاريكاتير التي نظمها مكتب مستشار الصحافة المدرسية والإعلام والتربوي بالوزارة.

وشارك بها الطالب علي، بمؤازرة و دعم من إخصائيات الصحافة وإدارة مدرسة سيدي عبد الرحيم الإعدادية بنين و تحت إشراف صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية و متابعة محمود مرغني موجه عام الصحافة و سيد سعد موجه أول إدارة قنا التعليمية .

وجه السيد إلى تفعيل الأنشطة الطلابية بشتى المؤسسات التعليمية لدورها في توطيد علاقة الطالب بالمدرسة و تشجيع الطالب المتميز نحو التعبير عن موهبته و صقلها و السعي للإتقان والمنافسة .