الأردن يُدين قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

أدانت "وزارة الخارجية الأردنية"، بشدة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته للقانون الدولي، وجرائمها ضد المدنيين، واعتداءاتها المتكررة على المستشفيات والأعيان المدنية، التي كان آخرها قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية، مساء اليوم الإثنين.

واعتبرت "الخارجية الأردنية"، انها جريمة حرب نكراء تضيفها إسرائيل إلى سجلها الإجرامي.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، على رفض وإدانة الأردن الشديدين، لهذا الفعل الذي يتنافى وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية، وقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

وجددت الخارجية الأردنية، دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف دولي فوري وفاعل يطالب بوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ويؤسس لمحاسبة مسؤوليها قانونيًا وسياسيًا عليه، ويمنع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثية على قطاع غزة، مُشددًا على ضرورة رفض أي تبريرات إسرائيلية كذريعة لجرائمها ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

قطر تُطالب بالتحرك العاجل لمُحاسبة إسرائيل على جرائمها

أدانت "وزارة الخارجية القطرية"، استهداف الاحتلال الإسرائيلي مقر لجنة قطرية في غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام قطرية، مساء اليوم الإثنين.

وذكرت "الخارجية القطرية"، أنها تُدين بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وشددت الوزارة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمُحاسبة "إسرائيل" على جرائمها المُتكررة.

وذكر الهلال الأحمر الآن أنه ما يزال محيط مستشفى القدس يشهد إطلاق نار كثيف، مع تواجد للآليات العسكرية الإسرائيلية.

وقال الهلال الأحمر، إن طواقمه محاصرة مع المرضى والجرحى دون كهرباء ولا ماء ولا طعام.