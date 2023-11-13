المُقاومة الفلسطينية تُمطر "تل أبيب" مُجددًا بالصواريخ

أعلنت "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على جرائم الاحتلال في حق المدنيين بقطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على المجازر الصهيونية في حق المدنيين.

بدورها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بوقوع 5 اعتراضات صاروخية في دفعة صاروخية باتجاه مدن الساحل وتل أبيب الكبرى.

كانت "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أعلنت قصف حشود إسرائيلية متوغلة في محور شمال غرب غزة بالهاون.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: قصفنا بالهاون حشودا إسرائيلية متوغلة في محيط مصنع النسيج قرب نادي الفروسية في محور شمال غرب غزة.

الهلال الأحمر الفلسطيني يُصدر بيانًا عاجلاً بشأن قصف مستشفى القدس

أكد "الهلال الأحمر الفلسطيني"، أن مُحاولات عديدة تُبذل لإجلاء المرضى وذويهم وأفراد الطاقم الطبي من مستشفى القدس وسط القصف الإسرائيلي المُستمر المُكثف، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين.

وأعلنت منظمة الهلال الأحمر في منشور عبر "X": "دبابات وجنود القوات الإسرائيلية تتمركز بالقرب من مستشفى القدس من كافة الاتجاهات.. القصف مستمر.. تجري الاستعدادات في المستشفى لإجلاء المرضى والجرحى وذويهم والطواقم الطبية".

إلى ذلك لفت الهلال الأحمر في تغريدة سابقة إلى أن القصف متواصل في محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى في مدينة غزة و سماع أصوات قصف وانفجارات عنيفة في المنطقة، منوها بأن قافلة المركبات التي انطلقت من جنوب قطاع غزة باتجاه المستشفى برفقة الصليب الأحمر لتأمين عملية إجلاء المرضى والطواقم الطبية توقفت في المحافظة الوسطى، إلى حين أن تتمكن من مواصلة المسير بسبب خطورة الأوضاع في محيط المستشفى.

وأكد مدير عام المستشفيات في قطاع غزة الدكتور محمد زقوت تعرض جميع مشافي القطاع لقصف إسرائيلي مستمر، مما تسبب في عجز القطاع الصحي عن تقديم خدماته للجرحى.