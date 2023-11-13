كيفية تسديد فاتورة الكهرباء ؟ .. الاستعلام برقم العداد 2023

يبحث أصحاب العدادات القديمة عن كيفية تسديد فاتورة الكهرباء، حيث يتم حساب قيمة الاستهلاك طوال الشهر مع قيمة الاشتراك لتكون قيمة فاتورة الكهرباء، وتوفر وزارة الكهرباء من خلال موقعها الإلكتروني الاستعلام عن الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد 2023

للاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد من خلال زيارة موقع وزارة الكهرباء أو الضغط على الرابط التالي:

https://eservices.eehc.gov.eg/، ثم اضغط على قسم "خدمات الكهرباء"، اضغط على "الاستعلام عن الفواتير"، اختر شركة الكهرباء التابع لها، أدخل رقم العداد المكون من 10 أرقام، اضغط على "استعلام".

ويمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: اتصل على الرقم 121، ثم اتبع التعليمات الصوتية، أدخل رقم العداد المكون من 10 أرقام، انتظر حتى يتم الانتهاء من الاستعلام.

تسديد فاتورة الكهرباء

ويمكنك تسديد فاتورة الكهرباء من خلال زيارة أحد فروع شركات توزيع الكهرباء، أو انتظار محصل الكهرباء

كما يمكنك تسديد فاتورة الكهرباء من خلال ماكينات الصراف الآلي، اختر "خدمات الكهرباء".

أدخل رقم العداد المكون من 10 أرقام، أدخل قيمة الفاتورة، اختر طريقة الدفع، اضغط على "تأكيد".

وكذلك يوفر مكاتب البريد تسديد فاتورة الكهرباء، بعد أن تعطي موظف البريد رقم العداد المكون من 10 أرقام.