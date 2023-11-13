لقاء تعريفي لطلاب كلية السياحة والفنادق في جامعة حلوان

عقدت كلية السياحة والفنادق في جامعة حلوان لقاءً تعريفيًا لطلابها بالتعاون مع إدارة فنادق اكور “فندق فيرمونت نايل سيتى".

جاء ذلك ضمن استراتيجية جامعة حلوان لرفع مهارات الطلاب وزيادة معارفهم لتأهيلهم لسوق العمل.

حضر اللقاء ما يقرب من 50 طالبًا وطالبة من جامعة حلوان، وتناول كيفية اجتياز المقابلة الشخصية وأهم الأسئلة التي يتم طرحها خلالها وكيفية الإجابة عليها بشكل احترافي.

لقاء سياحة وفنادق جامعة حلوان

وأقيم اللقاء تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة سهى عبدالوهاب، عميدة الكلية، وتنظيم الدكتور سامح جمال، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك في اللقاء كل من: آية بدير مسئولة إدارة التدريب بالفندق وفنادق أكور مصر، وسارة نشأتي مسئولة إدارة الاستقطاب والتوظيف بالفندق، والدكتور حسن إلياس، مدير إدارة المبيعات والتسويق بالفندق.

ويؤكد ذلك حرص جامعة حلوان على رفع كفاءة طلابها من خلال إقامة مثل هذه اللقاءات التعريفية بالتعاون مع سوق العمل، بهدف تأهيلهم تأهيلًا عاليًا يواكب متطلبات سوق العمل.

جامعة حلوان تنظم زيارة علمية لطلابها الوافدين إلى شركة الأسمدة:

شارك مجموعة من الطلاب الوافدين في جامعة حلوان في الزيارة العلمية التي نظمتها إدارة الوافدين بالجامعة إلى شركة حلوان للأسمدة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبدالغني مدير إدارة الوافدين بالجامعة، والدكتور محيى سامي الشباسي نائب مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

وخلال الزيارة تعرف طلاب جامعة حلوان الوافدين على طبيعة نشاط المصنع وطرق التصنيع ومراحل التشغيل والنظام الإلكتروني وقواعد الأمن الصناعي والسلامة المهنية، بالإضافة إلى الدورة المستندية والمالية بالمصنع.

وتعد شركة حلوان للأسمدة من أكبر الشركات العاملة في قطاع الأسمدة بمصر، ومن مجالات إنتاجها الرئيسية سماد اليوريا المحببة 46.5% والنيتروجين وإنتاج الأمونيا كمنتج وسيط.



وأعرب طلاب جامعة حلوان الوافدين عن سعادتهم بهذه الفرصة ومشاركتهم فى هذه الزيارة العلمية، مشيدين بجهود إدارة الوافدين بالجامعة في تنظيم مثل هذه الزيارات.

ونوه طلاب جامعة حلوان بأن ذلك يؤكد حرص الجامعة على استقطاب الطلاب الوافدين وتوفير كل سبل الراحة والدعم لهم، ليكون الطالب خير سفير لجامعة حلوان في بلده.