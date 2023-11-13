جامعة حلوان تنظم زيارة علمية لطلابها الوافدين إلى شركة الأسمدة

شارك مجموعة من الطلاب الوافدين في جامعة حلوان في الزيارة العلمية التي نظمتها إدارة الوافدين بالجامعة إلى شركة حلوان للأسمدة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد الغني مدير إدارة الوافدين بالجامعة، والدكتور محي سامي الشباسي نائب مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

وخلال الزيارة تعرف طلاب جامعة حلوان الوافدين على طبيعة نشاط المصنع وطرق التصنيع ومراحل التشغيل والنظام الإلكتروني وقواعد الأمن الصناعي والسلامة المهنية، بالإضافة إلى الدورة المستندية والمالية بالمصنع.

وتعد شركة حلوان للأسمدة من أكبر الشركات العاملة في قطاع الأسمدة بمصر، ومن مجالات إنتاجها الرئيسية سماد اليوريا المحببة 46.5 في المائة والنيتروجين وإنتاج الأمونيا كمنتج وسيط.

سعادة طلاب جامعة حلوان بالزيارة

وأعرب طلاب جامعة حلوان الوافدين عن سعادتهم بهذه الفرصة ومشاركتهم فى هذه الزيارة العلمية، مشيدين بجهود إدارة الوافدين بالجامعة في تنظيم مثل هذه الزيارات.

ونوه طلاب جامعة حلوان بأن ذلك يؤكد حرص الجامعة على استقطاب الطلاب الوافدين وتوفير كل سبل الراحة والدعم لهم، ليكون الطالب خير سفير لجامعة حلوان في بلده.

مهرجان رياضي لذوي الهمم في جامعة حلوان

نظمت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب في جامعة حلوان مهرجانًا رياضيًا ترويجيًا لطلاب ذوي الهمم.

تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وتضمن اليوم الترويجي العديد من الأنشطة منها تنس الطاولة، السلم والثعبان إصابة الهدف، مصارعة الذراعين، الدراجات، شد الحبل.

ويأتي ذلك في إطار رعاية جامعة حلوان لأبنائها ذوي الهمم ودعم الأنشطة الطلابية لما لها من دور في بناء الشخصية، وحرص الجامعة على دمج ذوي الهمم من طلابها في مختلف الأنشطة، تعزيزاً لثقتهم بأنفسهم وقدراتهم.

وشهد المهرجان مشاركة واسعة من طلاب جامعة حلوان ذوي الهمم، الذين أبدوا حماساً كبيراً في المنافسات الرياضية المختلفة.

