انطلاق المؤتمر الدولي الثالث لصيدلة عين شمس الأحد

ينطلق المؤتمر الدولي الثالث لكلية الصيدلة في جامعة عين شمس، يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر 2023 ويستمر لمدة يومين.

وتنظم كلية الصيدلة جامعة عين شمس برئاسة الدكتورة أمانى كامل عميد الكلية، مؤتمرها الدولي الثالث، تحت عنوان "الاستدامة والابتكار في البحوث الصيدلانية والصناعة الدوائية".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور تامر محمد عصام رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

موضوعات تناقش في مؤتمر صيدلة عين شمس

يناقش المؤتمر الدولي الثالث لصيدلة عين شمس أحدث التطورات وأوجه التقدم في الميادين الصيدلية بالتزامن مع الأحداث الحالية.

كما يناقش المؤتمر الدولي الثالث لكلية الصيدلة في جامعة عين شمس الاتجاهات الحالية في مستحضرات التجميل والتكنولوجيا النانوية طرق جديدة في العلاج بالخلايا والجينات اكتشاف العقاقير وتطويرها وتصميمها بمساعدة الحاسوب الأغذية الوظيفية والمكملات الغذائية والمواد الغذائية المغذية إعادة استخدام العقاقير، والسلاح السحري ضد مجموعة متنوعة من الاضطرابات الطبية والنهج الجديدة لمكافحة العدوى.

ويحاضر في المؤتمر الدولي الثالث لصيدلة عين شمس نخبة من الأساتذة وعمداء الكليات بمصر والوطن العربي وأمريكا وإنجلترا وألمانيا واليابان.

ويشارك في حضور المؤتمر الدولي الثالث لصيدلة عين شمس وعرض الأبحاث أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.

كما يرصد المؤتمر الدولي الثالث لصيدلة عين شمس جائزة لافضل ملصق بحثي، ويتم نشر ملخصات الأبحاث المعروضة ملصق بعدد خاص بالمؤتمر بمجلة الكلية الدولية.

وفى ختام المؤتمر الدولي الثالث لصيدلة عين شمس سوف يقام معرض للتوظيف ومعرض عن المستحضرات الصيدلانية.