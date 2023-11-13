المفوضية الأوروبية: نطالب بإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين بشكل ضروري ومستمر

أكد بالاز أوجفاري، متحدث المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية، أنه لا يجب أن يكون هناك أي عوائق لوصول المساعدات إلى الفلسطينيين، مشددًا على أنه يتم العمل على تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

المستشفيات في قطاع غزة

وأضاف أوجفاري، أن استهداف المستشفيات في قطاع غزة أمر صعب، وأن ما يهمنا هو إحترام القانون الدولي، وأنه لايميز بين الأشخاص، ولا يجب أن يكون هناك إزدواجية في المعايير.

ونوه متحدث المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية، أنه يجب حماية المدنين، بالإضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمسحقيه في قطاع غزة، مشيرًا أن إيصال المساعدات يتم إيصالها بالتعاون مع الامم المتحدة، متابعًا: “ما يهمنا الآن بشكل كبير، هو احترام القانون الدولي، الذي لا يعرف التمييز وفق أي معايير، سواء اللون أو الجنس"، موضحاً أن هناك احتياج شديد للمساعدات في غزة، ويجب إيصال هذه المساعدات إلى الفلسطينيين بشكل ضروري ومستمر.

تقديم المساعدات وحماية المدنيين

وذكر أن تقديم المساعدات وحماية المدنيين يحث بالتنسيق مع المنظمات الشريكة مثل الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات غير الحكومية، إضافة إلى الجسور الجوية، ولدينا علاقات طيبة مع السلطات المصرية ساعدتنا على إيصال المساعدات.