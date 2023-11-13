الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"طوخ إسكندرية الزراعي".. طريق الموت يُهدد حياة المواطنين

بوابة الوفد الإلكترونية

"طريق الموت".. أقل ما يمكن أن يقال على طريق "طوخ اسكندرية الزراعي"، حيث يعبر طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، الآلاف يوميًا كطريق أساسي للتنقل عبر المحافظات وصولا إلى محافظة الإسكندرية وهى: “القليوبية والمنوفية والغربية والبحيرة والإسكندرية”، إلا أن انعدام الخدمات بكل أشكالها على الطريق من إضاءة ومطبات، جعلته غولاً يحصد الكثير من الأرواح، حيث إن هذا الشهر فقط شهد حتى الآن ما لا يقل عن ٧ حوادث راح ضحيتها العديد من الأشخاص.

"مطب الموت بطوخ" الذي تسبب اليوم في اصطدام ثلاث سيارات ملاكي بسيارة نقل ثقيل، مما أدى إلى حدوث العديد من الإصابات.

ويناشد أهالي طوخ المسئولين بسرعة إنار أعمدة الكهرباء على الطريق وإصلاح المطب المتسبب في حادث اليوم وهو بالتحديد يقع في طريق طوخ اسكندرية الزراعي اتجاه بنها أمام بنزين التعاون قبل كوبري طوخ.

 

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