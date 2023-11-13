فريق طبى يجرى جولة تفقدية لعددآ من الوحدات الصحية بقنا

أجري فريق الرعاية الأساسية بقيادة الدكتور بسام سلطان عضو قطاع الرعاية الصحية والتمريض بالوزارة، جولة تفقدية لعدد من وحدات الرعاية الأساسية بمركزي نجع حمادي وفرشوط، جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية والدكتور يسري كمال والدكتورة زينب أحمد عضو إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بقنا.

وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الفريق قد تفقد وحدتي العركي والكوم الأحمر بمركز فرشوط للإطمئنان علي توافر الخدمات الوقائية المختلفة المقدمة للمواطنين بالوحدات.

وتابع الفريق تطبيق سياسات مكافحة العدوي وتنفيذ المبادرات الرئاسية المختلفة المقدمة للمواطنين.

كذلك تردد الوحدات وحسن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمترددين علي تلك الوحدات، رافقهم الدكتور طارق الأمين مدير إدارة فرشوط الصحية.

وأضاف بدران أن الفريق قد إستكمل جولته بتفقد وحدات الشرقي بهجورة ، المركز الصحي ، الحلفاية بحري ووحدة بركة بمركز نجع حمادى رافقهم الدكتور أحمد المحلاوي مدير إدارة نجع حمادي الصحية.

وخلال الزيارة تأكد الفريق من توافر المستلزمات الطبية والأمصال بالوحدات ومدي توافر أدوية الطوارئ.

كما أكد الفريق خلال الزيارة علي ضرورة الصيانة الدورية للأجهزة لضمان تقديم الخدمات بصورة دورية.

يأتي هذا في إطار حرص الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة المتابعة الدورية لمنافذ الخدمة الطبية بالمحافظة.