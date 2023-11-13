اكسري الروتين وحضري صدور الدجاج المدخن للدايت

شرائح الدجاج من الوصفات الصحية التي يلجأ إليها متابعي الحمية الغذائية لخسارة الوزن، فهو من الوصفات الصحية اللذيذة، لكن الطريقة التقليدية التي إعتاد الجميع على تحضيرها قد يسبب للبعض الملل والإبتعاد عنها، لذلك نقدم لك طريقة جديدة لعمل صدور الدجاج المدخن اللذيذ.

صدور الدجاج المدخن

طريقة عمل صدور الدجاج المدخن

المقادير

- صدر الدجاج : 4 صدور

- الخل : 2 ملعقة كبيرة

- زعتر مجفف : ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- بودرة البصل : ملعقة صغيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- فحم : قطعة

طريقة التحضير

ضعي صدور الدجاج في وعاء للخلط، وتبليه بالخل، والزعتر، والملح، والفلفل الأسود، وثوم البودرة، والبصل البودرة والبابريكا.

أدخلي طبق الدجاج للثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين.

ضعي صدور الدجاج في صينية فرن واشويها حتى تنضج لمدة 40 دقيقة، أو يمكنكِ شويها على الجريل مع تتبيلها بصوص التتبيلة من حين لآخر حتى تنضج.

أشعلي قطعة الفحم على النار حتى تشتعل جيداً وتتجمر، ثم جهزي ورقة من الأولمنيوم وضعيها في صينية الدجاج، وضعي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون بمنتصف الورقة، ثم يتم وضع الفحمة المشتعلة فوق زيت الزيتون.

غطي الصينية بشكل سريع حتى يكتسب الدجاج رائحة ونكهة الشواء من الفحم المشتعل، واتركيه لمدة 10 دقائق في الصينية.

ارفعي الفحمة مع ورق الأولمنيوم من الصينية، واسكبي الدجاج بطبق التقديم، ثم قدميه ساخناً.