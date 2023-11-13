تقي من السرطان.. طريقة عمل سلطة باستا بالدجاج والبروكلي

الباستا من الوصفات المفضلة لدى الجميع، وتتميز بوصفاتها المتعددة حسب الرغبة، فيمكن تحضيرها بالدجاج أو بدون لحوم أو بالخضار، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل سلطة باستا بالدجاج والبروكلي الصحية.

باستا بالدجاج والبروكلي

طريقة عمل سلطة باستا بالدجاج والبروكلي

المقادير

- بروكلي : 2 كوب (مسلوق ومقطع)

- باستا : عبوة (مسلوقة)

- ثوم : فصان (مفروم)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- جبن البارميزان : 100 جراماً

- ملح : ملعقة صغيرة

- قشطة : كوب (مركزة)

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع مكعبات)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- جوزة الطيب : رشّة

- زبدة : 2 ملعقة كبيرة

- فلفل أخضر : 1 حبة

طريقة التحضير

ضعي قدر على النار، ثم اسكبي به الزيت، واتركيه حتى يسخن، ثم أضيفي قطع الدجاج وشوحيها جيداً، وتبلي بالملح والفلفل الأسود، وارفعيه عن النار.

في نفس القدر، أضيفي الزبدة واتركيها حتى تذوب ثم شوحي الثوم، وأضيفي الفلفل الأخضر، وجوزة الطيب، والقشطة، مع الاستمرار بالتقليب.

ضعي القليل من الجبنة، وقلبي الخليط حتى يثقل القوام، ثم أضيفي البروكلي، والدجاج، واتركي المكونات لمدة دقيقتين حتى تمتزج.

اسكبي الباستا المسلوقة بطبق تقديم، وأضيفي مزيج الدجاج والبروكلي، وزيني بجبن البارميزان، وقدمي السلطة فوراً.

فوائد تناول البروكلي

الوقاية من السرطان

لا يمكن لعصير البروكلي أن يزيل خطر الإصابة بالسرطان تمامًا ، ولكنه يمكن أن يوفر العناصر الغذائية التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة به يمكن أن يوفر لك تناول العصير مرتين على الأقل في اليوم كمية كافية من فيتامين ب 12 والريبوفلافين التي يمكن أن توفر فوائد صحية ضد السرطان، ويحتوي فيتامين ب 6 في الواقع على البيريدوكسين و B9. مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من الجذور الحرة التي تقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطانات.

زيادة حماية الخلايا

كمية المنجنيز الموجودة في العصير يمكن أن ترفع مستويات مضادات الأكسدة في الدم، يمكنه أيضًا تكوين إنزيمات يمكن أن تساعد في حماية الهياكل الخلوية من الأضرار التي تسببها المركبات السامة، يمكن لعصير البروكلي تحسين التمثيل الغذائي الخلوي ويمكن أن يكون مفيدًا جدًا لصحتك. يمكن أن يساعد المنغنيز الموجود في العصير على معالجة الكربوهيدرات والبروتينات، نظرًا لأن إنتاج الخلايا يزيد من تعافي الجروح ويحدث نمو العظام أيضًا بطريقة مماثلة.

يحسن رؤيتك

يمكن أن يؤدي شرب عصير البروكلي أيضًا إلى تحسين صحة عينيك ورؤيتك. يمكن أن تحافظ الكاروتينات الموجودة في زياكسانثين ولوتين على رؤيتك وتقليل التأثير الضار للملوثات، يمكن لعصير البروكلي أن يحمي عينيك بطريقة تقلل الأضرار التي تسببها الالتهابات التي تصيب العين، ويمكن أن يحميك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة القادمة من الشمس وأشعة الشمس الزائدة التي تسقط على العين.

مكافحة الشيخوخة

بما أن البروكلي غني بفيتامين C، الذي يحتوي على العديد من الخصائص المضادة للأكسدة، فهو رائع لمكافحة الشيخوخة، وذلك لأن مضادات الأكسدة تساعد في محاربة الجذور الحرة المسؤولة عن الشيخوخة، غالبًا ما تتلف هذه الجذور الحرة الجلد، ويساعد تناول البروكلي بانتظام في تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد ومشاكل الجلد مثل حب الشباب وحتى تصبغ الجلد.