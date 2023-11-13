طريقة عمل ساندويش التونة بالجبن والزيتون

ساندوتش التونة بالجبن والزيتون من الوصفات الصحية التي تتميز بإحتوائها على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك لبناءه وتعزيز مناعته، لذلك نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

ساندوتش التونة بالجبن والزيتون

طريقة عمل ساندوتش التونة بالجبن والزيتون

المقادير

- خبز التوست : 8 شرائح (طري)

- جبن موزاريلا : 4 شرائح (مقطع إلى شرائح)

- تونة : علبتين

- زيتون أخضر : 2 ملعقة كبيرة (منزوع النوى ومقطع)

- المايونيز : ملعقة كبيرة ونصف

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

طريقة التحضير

ضعي التونة، والمايونيز، والزيتون، والملح، والفلفل الأسود، في وعاء واخلطي المكونات حتى تمتزج مع بعضها.

ضعي قطعة من جبن الموزاريلا وحوالي 2 ملعقة كبيرة من خليط التونة على شريحة توست، ثم أغلقي على الحشوة بشريحة أخرى من التوست.

كرري الخطوة السابقة حتى انتهاء الكمية.

سخني مقلاة واسعة على نار متوسطة.

ضعي ساندويش التونة في المقلاة مع التقليب من وقت لآخر حتى تتحمر من الجهتين.

ضعي ساندويش التونة بالجبن والزيتون في طبق التقديم وقدميه.

فوائد تناول التونة

خفض ضغط الدم

تساعد الأحماض الدهنية أوميغا 3 الموجودة بالتونة على خفض مستويات ضغط الدم الذي يشكل ارتفاعه خطرا على صحتك، حيث يسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وكذلك حالات مثل تصلب الشرايين، كما أن البوتاسيوم المتوفر بكثرة في التونة يعد موسعا للأوعية الدموية، الأمر الذي يعد جيدا جدا لخفض ضغط الدم.

صحة القلب والأوعية الدموية

تحتوي أسماك التونة على أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تعمل على تحقيق التوازن في الأوعية الدموية، وبالتالي تقليل مستوى الكوليسترول في الشرايين، مما يساعد القلب على القيام بوظيفته بشكل جيد في ضخ الدم لجميع أنحاء الجسم.

تعزيز جهاز المناعة

تساعد عناصر السيلينيوم، الزنك، المنغنيز، وفيتامين C والتي تعتبر من مضادات الأكسدة على تعزيز وظائف الجهاز المناعي، والوقاية من خطر الإصابة بالأمراض مثل مرض السرطان.

تقوية العظام

تحتوي التونة على فيتامين B والذي يعتبر من المكونات الرئيسية للحفاظ على صحة العظام وتقويتها للوقاية من الإصابات المحتملة مثل الكسر.

صحة البشرة

إلى جانب أهمية فيتامين B في الحفاظ على صحة العظام، فإن مركبات فيتامين B تساعد أيضا في الحفاظ على صحة البشرة، وذلك لأحتواء سمك التونا على بروتين الإيلاستين والذي يحافظ بدوره على لون ونضارة البشرة.