مجلس النواب الليبي يكشف عن قرارات جديدة ضد إسرائيل

كشف "مجلس النواب الليبي"، عن قرارات جديدة ضد إسرائيل، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، مساء اليوم الإثنين.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أن المجلس أقر قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل بالإجماع، مُوضحًا أن "التصويت جاء خلال عقد أعمال جلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي".

وفي وقت سابق، طالب مجلس النواب الليبي، سفراء الدول الغربية بمغادرة البلاد بسبب دعمهم للحكومة الإسرائيلية، فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة.

وكان مجلس النواب الليبي، قد وافق، في سبتمبر الماضي، على تعديل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، لتغليظ العقوبات الواردة بالقانون رقم 62 الصادر، عام 1957، المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل، بعد واقعة لقاء وزيرة الخارجية الليبية السابقة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما.

وتسبب لقاء المنقوش وكوهين، في غضب عارم في أوساط الشعب الليبي الذي خرج للتظاهر ضد اللقاء الذي جرى من وراء الستار، واستنكرته أحزاب سياسية، وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج، للتعبير عن رفضهم للقاء، بينما أصدر رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا يقضي بإقالة المنقوش رسميًا وإحالتها إلى التحقيق على خلفية اللقاء.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن اغتيال قيادات كبيرة في حماس

أعلن "جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك"، اغتيال قائد فرقة المقاومة للدبابات التابعة لحماس في لواء خان يونس يعقوب عاشور، والرئيس السابق للمخابرات العسكرية للحركة محمد خميس دبابش، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الإثنين.

وبحسب البيان، تم تنفيذ عملية اغتيال عاشور باستخدام طائرات مقاتلة وبأوامر من الشاباك.

وأشار البيان الذي أكد اغتيال دبابش إلى أنه عمل خلال العامين الماضيين ممثلا لحركة حماس في اجتماعات الفصائل الوطنية والإسلامية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تدمير دبابة إسرائيلية في جنوب غرب مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام، إنها استهدفت قوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.