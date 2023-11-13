نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات الملتقى الطلابي الرابع

شهد الدكتورعاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، فعاليات الملتقى الطلابى الرابع لطالبات كلية التربية للطفولة المبكرة، وحفل استقبال الطلاب الجدد والقدامي، الذي يقام تحت إشراف الدكتور شحته حسنى حسين عميد الكلية، والدكتورة أميرة قطب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رانيا عادل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبتنظيم من اتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، و الدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وبحضور الدكتورة فاتن فاروق عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وعبد الحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، وأسامة عبد الحميد مدير عام الكلية، ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإدارى والطالبات بالكلية .

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة ما تيسر من آيات من الذكر الحكيم، وأعقبه فقرة إنشاد فردى لإحدى طالبات الكلية والعرض الغنائى للفريق الموسيقى لطالبات الكلية.

وشهد الحفل تقديم عروض حركية لطالبات الكلية تحت إشراف الدكتورة أميرة قطب وكيل الكلية، ثم عرض لعشيرة الجوالة بالكلية، وأعقبه افتتاح الدكتور عاطف حسين المعرض الفنى للمشغولات الفنية والوسائل التعليمية من تنفيذ طالبات الكلية، حيث أشاد بجمال المعروضات والمشغولات اليدوى للطالبات .

وخلال كلمته هنأ الدكتور عاطف حسين أبنائه الطلاب بالعام الدراسي الجديد، معرباً عن سعادته البالغة لتواجده بكلية التربية للطفولة المبكرة، كما أشاد بروح التعاون التي تسود الكلية، وجهود الدكتور شحته حسنى عميد الكلية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى فى حسن سير العملية التعليمية.

ومن جانبه تقدم الدكتور شحته حسنى عميد الكلية بخالص الشكر والتقدير لإدارة الجامعة علي تقديم كامل الدعم للطلاب، مشيراً للدور الكبير للكلية وأعضاء هيئة التدريس فى خدمة العملية التعليمية، حيث يتم تدريب الطلاب لتنمية مهاراتهم بجانب الدور الأكاديمى الذي تقوم به، بالإضافة إلى مساعدة الطلاب وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الطلابية .

وفى نهاية اللقاء قدم الدكتور شحته حسنى درع الكلية للدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة، وتكريم قيادات الكلية وطالباتها المتفوقات فى ختام الحفل مع الطلاب .