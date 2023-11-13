عميد التجارة ببني سويف يفتتح اللقاء الخامس لأئمة وواعظات الأوقاف

انطلقت خامس فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف بني سويف اليوم الاثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣م، من كلية التجارة جامعة بني سويف بعنوان: "التفكير الاستراتيجي" لعدد 135 إمامًا، وذلك بحضور: الدكتور أحمد عبد الوهاب حسن عميد كلية التجارة، والدكتور عيد أبو بكر وكيل الكلية، والدكتور عبد الرحمن نصر نصار مدير مديرية أوقاف بني سويف، والشيخ سعيد سيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية أوقاف بني سويف، والشيخ/ مصطفى كمال الدويني مسئول الإرشاد بالمديرية.



وخلال اللقاء ألقى الدكتور أحمد عبد الوهاب حسن عميد الكلية محاضرة بعنوان: التفكير الاستراتيجي، كما ألقى الدكتور عيد أبو بكر محاضرة بعنوان: "التأمينات الاجتماعية".

جدير بالذكر أنه قد تم افتتاح اللقاء بالمقرأة النموذجية للأئمة، بحضور الدكتورعبد الرحمن نصر نصار مدير مديرية أوقاف بني سويف، والشيخ سعيد سيد عبد الواحد مدير الدعوة.

يأتي ذلك، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات.



