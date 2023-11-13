مدرب برينتفورد: محمد صلاح أحد أفضل لاعبين العالم

أكد توماس فرانك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برينتفورد على أن محمد صلاح يعد أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الخط الهجومي خلال الفترة الحالية.

وحقق ليفربول الفوز على نظيره برينتفورد بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي شهدت تألق محمد صلاح، بعدما سجل هدفين خلال هذه المباراة.

وشدد فرانك أن صلاح يعد من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم خلال الفترة الحالية، حيث في حالة أن واجهك لاعب مثل محمد صلاح فأعلم أنك ستواجه مشكلة.

وتحدث توماس فرانك في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول، حيث قال: "لابد من أن يكون أحد أفضل اللاعبين بخط الهجوم في العالم، فهو ضمن أفضل 10 فقط لكن ضمن أفضل 3، لذا عندما يلعب ضدك لاعب بهذه الجودة، لابد أن تعلم أنك ستواجه مشكلة".

بينما علق على تسجيل الدولي المصري لهدفين، فقال: "الهدف الثاني لـ مو جاء بسبب أننا لم نكن ندافع بشكل جيد بما فيه الكفاية".

وأكمل: "الهدف الأول جاء من هجمة ليفربول الكلاسيكية الواضحة، حيث إننا نخسر الكرة، ثم نستقبل هجمة مرتدة، وعقب تمريرة تصل الكرة إلى صلاح ثم يأتي الهدف".

وأتم مدرب برينتفورد تصريحاته: "الأهداف التي سجلها صلاح تظهر مدى جودة صلاح، لكن ليس كل لاعب يستطيع أن يسجل من هذا الوضع".

الجدير بالذكر أن محمد صلاح يستمر في تسطير التاريخ مع ليفربول، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ الريدز يُحرز في أول 6 مباريات متتالية بملعب الأنفيلد.