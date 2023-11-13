حملة لإزالة 4 حالات تعدى بقرية دندرة بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية دندرة بقنا، اليوم الاثنين، برئاسة العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وخالد بهيج نائب المدينة، وأحمد جمعة رئيس القرية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، بتنفيذ عدد ٤ حالات على مساحة ٣ قيراط و ١٤ سهم حالات تعدى على أرض زراعية، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت ومبانى بالطوب الأحمر والأسمنت بناحية دندرة والترامسة .

وأوضح العميد طارق لطفي ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.