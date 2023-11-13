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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدرب برينفورد يُشيد بـ محمد صلاح بعد مواجهة ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

قدم توماس فرانك، المدير الفني لبرينتفورد إشادة كبيرة بالمستويات التي يقدمها الدولي المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول خلال الموسم الحالي.

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وكان محمد صلاح قد نجح في تسجيل هدفين في مواجهة الريدز أمام برينتفورد، في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3/0.

تصريحات مدرب برينتفورد

تحدث فرانك في تصريحات للموقع الرسمي للريدز، حيث قال: "الألماني دائمًا ما يُشيد بمحمد صلاح، لكنني لا أعلم هل حصل على ما يكفيه من الإشادة أم لا".

وتابع: "أقولها بدون تفكير، محمد صلاح قد يكون أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، أما بالنسبة للأهداف والتمريرات الحاسمة فإنه يقدم مستوى مميزًا".

واستطاع محمد صلاح تسجيل هدفين للريدز في شباك برينتفورد بالأمس، في المواجهة التي انتهت بفوز الليفر بنتيجة 3/0، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر البريميرليج.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل خلال 6 مباريات متتالية بمعقل الريدز أنفيلد بالبريميرليج.

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