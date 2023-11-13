أوبي ميكيل يحث أوسمين للانضمام إلى تشيلسي

طالب النجم النيجيري السابق جون أوبي ميكيل، مواطنه فيكتور أوسيمين لاعب نابولي، بالانضمام إلى تشيلسي الانجليزي في الفترة المقبلة.

وأكد أوبي ميكيل نجم تشيلسي السابق أنه على استعداد للتوسط لتسهيل عملية انتقال فيكتور أوسيمين إلى تشيلسي.

أوضح أوبي ميكيل في رسالة نقلتها شبكة " جول " العالمية :" أعلم أنك ستأتي لتشيلسي الموسم المقبل وسأكون الوسيط في تلك الصفقة وسأتأكد من حدوث ذلك " .

وأضاف " نحن نبكي من أجل وجود لاعب مثلك في النادي منذ أن رحل ديديه دروجبا ، وأنا من سأجعل هذه الصفقة تنجح " .

وارتدى أوبي ميكيل قميص تشيلسي لمدة 11 سنة بين 2006 حتى 2017 ، وحقق العديد من الألقاب أهمهم دوري إنجليزي مرتين وحقق دوري أبطال أوروبا موسم 2011-2012 كما ارتدى قميص أندية ليون وميدلسبرة وطرابزون سبور وستوك سيتي .