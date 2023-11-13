مدير تعليم أبوتشت يتفقد انتظام الدراسة بالمدرسة الثانوي بنات

اجري المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية، اليوم الاثنين ١٣ نوفمبر الجاري يرافقه هاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، جولة تفقدية لمدرستي ابوتشت الثانوية بنات وابوتشت الثانوية العسكرية بنين، وذلك في اولي جولاته الميدانية للمدارس بعد توليه قيادة التعليم بأبوتشت لمتابعة انتظام الدراسة والانضباط الإداري لاستكشاف المشكلات والعقبات التي تواجه سير العملية التعليمية وإيجاد الحلول المتاحة والمبتكرة لها، تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا .

تفقد مدير عام الإدارة حجرات الفصول والأنشطة والمعامل والحديقة المدرسية وتجاذب االاحاديث والشرح والتفاعل مع الطلاب والطالبات وحثهم علي الاستذكار الجيد للدروس اولا بأول مؤكدا علي أهمية التسلح بالعلم باعتباره السبيل الي تحقيق مستقبل أفضل.

كما تابع سجلات الإدارة المدرسية وقوائم الفصول والجدول المدرسي وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات.

وطالب قاصد بتفعيل مجموعات الدعم المدرسي لجذب الطلاب والطالبات وال داخل المدرسة ومجابهة الدروس الخصوصية ودمج دروس قناة مدرستنا ضمن البرنامج الدراسي وتسجيل الحصص من القناة وعرضها علي الطلاب والطالبات بالإضافة إلى الإعلان عن مجموعات الدعم المدرسي داخل المدرسة وعن قناة مدرستنا لتحقيق قدر اكبر من الإستفادة لجميع الطلاب والطالبات.

مشددا علي تتسجيل غياب الطلاب أولا بأول والتخلص من اية رواكد او تشوينات فوق الاسطح والتأكيد علي تطبيق اجراءات الأمن والسلامة لتوفير مناخ آمن للطلاب والطالبات والمعلمين طوال فترة الدراسة.

كما اشاد المدير العام بالانضباط الإداري الذي تشهده مدرسة ابوتشت الثانوية بنات ومستوي النظافة والحديقة المدرسية والمشتل المدرسي بمن زراعة العديد من الاشجار والشتلات الجديدة في مختلف أركان المدرسة للحفاظ علي بيئة نظيفة خالية من الملوثات.