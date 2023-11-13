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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة السعودية وباكستان في تصفيات آسيا

منتخب السعودية
منتخب السعودية

 يلتقي منتخب السعودية الأول لكرة القدم، أمام نظيره الباكستانى، فى المباراة التى تجمعهما على ملعب نادى الفتح في الأحساء ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

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 موعد مباراة السعودية وباكستان في تصفيات آسيا: 

 ويتقابل منتخب السعودية مع نظيره باكستان بالدور الثاني الذى يجمع المنتخبين ضمن منافسات المجموعة السابعة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال العالم المقرر إقامتها الخميس المقبل فى إطار مواجهات البطولة.

 وفي نفس السياق، يحل الأخضر السعودي ضيفًا على نظيره منتخب الأردن، فى المواجهة التى تجمع المنتخبين على ملعب عمان الدولي، يوم الثلاثاء بعد المقبل بنفس التصفيات.

 ويتواجد منتخب السعودية بالمجموعة السابعة إلى جانب منتخبات الأردن، طاجيكستان، وباكستان بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

 قائمة منتخب السعودية: 

 محمد العويس، نواف العقيدي، حامد يوسف، راغد النجار، ياسر الشهراني، وليد الأحمد، عون السلولي، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، سعود عبد الحميد، معاذ فقيهي، حسن كادش، مختار علي، عبد الإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، فواز اليامي، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سالم الدوسري،عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي، صالح الشهري.

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