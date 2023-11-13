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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تفاصيل انهيار عقار مكون من 3 طوابق في القاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف مصدر أمني تفاصيل واقعة إنهيار منزل في منطقة مصر القديمة،مشيرا إلى حدوث انهيار جزئي لعقار قديم مكون من ٣ طوابق ،ولقي شخص مصرعه جراء الواقعة .
وأجرت النيابة العامة معاينتها لموقع العقار المنهار وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن جثة الضحية عقب الانتهاء من الكشف الطبي عليه لبيان سبب الوفاة  ، والإستعلام عن العقار من الحى والمحافظة .

وتلقت قوات الحماية المدنية بلاغا من غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة بلاغًا يفيد بانهيار جزئي بأحد العقارات بمصرع مسن.

انتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى قصر العيني وتحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتتولي التحقيقات.

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