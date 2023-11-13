محافظ الفيوم يكرم رئيس مركز ومدينة سنورس لبلوغه السن القانونية للمعاش

كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، لبلوغه السن القانونية للمعاش، بمنحه شهادة تقدير، وميدالية المحافظة التذكارية، ومصحفاً للقرآن العظيم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة، ورؤساء مراكز ومدن المحافظة المختلفة.

أكد محافظ الفيوم، خلال فعاليات التكريم، بأن الأستاذ محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، الذي يتم تكريمه ـ اليوم ـ لبلوغه السن القانونية للمعاش، كان نموذجاً للقائد الناجح، ومثالاً للأمانة والنزاهة والشرف، وأدى عمله بالذمة والصدق، وعمل فى منتهى الإخلاص، وشهد له الجميع بالكفاءة والجدية والتفاني في العمل وحسن الآداء، متمنياً له التوفيق ودوام التقدم فى حياته المقبلة.

وأشار المحافظ، إلى أن هذا التكريم هو تقدير لما قدمه من عطاء دون كللٍ أو ملل، على مدار سنوات حياته المتعددة في العمل بالمحليات، واستجابته السريعة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإخلاصه في تنفيذ برامج التنمية، لافتاً إلى أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للإحتفاء بهم والإعتراف بعطائهم، وتحفيزًا لخلفائهم للتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد، مطالبًا أن يكون هذا التقليد مثالاً يحتذى به ونموذجاً للوفاء والتقدير.

ومن جهته، أعرب محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، عن شكره، للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على هذا التكريم الذي يعبر عن رقي إنسانيته، وفيض فضله، مؤكداً أن هذا التكريم بالنسبة له هو خير ختام، لمسيرته العملية بالقطاع الحكومي.

الجدير بالذكر، أن محافظ الفيوم، كلف محمد فتحي إمام، للقيام بالعمل رئيساً لمركز ومدينة سنورس، خلفاً ل محمود هاشم، متمنيًا له دوام التوفيق في عمله الجديد، واستكمال منظومة التطوير بمدينة وقرى سنورس.

اللقاء الدورى لخدمة المواطنين

ومن جهه اخرى عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور، اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، و جبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، و هناء عبد الفتاح وكيل وزارة العمل، و مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، و خالد أحمد رمضان مدير التنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظىة.

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