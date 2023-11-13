تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار بمصر القديمة

أصدرت نيابة مصر القديمة الجزئية، قرارًا بدفن جثمان شخص توفى، إثر انهيار عقار بمنطقة مصر القديمة، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

كما أمرت النيابة باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، وتشكيل لجنة هندسية من حي مصر القديمة، لفحص العقار المنهار وإعداد تقرير حول ملابسات الحادث.

وأوضحت معاينة النيابة للعقار المنهار أنه مكون من ثلاثة طوابق في منطقة مصر القديمة، وأنه انهار بسبب قدم العقار وأن جزء من الناحية اليمنى على الطريق سقطت منه مما تسببت في وفاة أحد المارة في الحال.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بانهيار عقار في نطاق دائرة قسم شرطة مصر القديمة وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية والاسعاف الى مكان البلاغ.

ضبط مرتكبي واقعة مقتل صاحب محل كمبيوتر في القاهرة



نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بغياب شقيقه (مالك محل ألعاب كمبيوتر - كائن بدائرة القسم).

وأضاف بأنه لدى توجهه للمحل عمل شقيقه للبحث عنه اشتم رائحة كريهة من داخل المحل، ونفى علمه بمصدرها.

بالفحص تبين غلق أبواب المحل وبفتحها عُثر على جثمان المذكور داخل المحل.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (سائقي توكتوك "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الفيوم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بقصد السرقة، عقب علمهما من والدة خطيبة أحدهما "تم ضبطها" بأن المجنى عليه يحتفظ بكمية من المشغولات الذهبية داخل المحل ملكه، وقيامها بتحريضهما على سرقة المجنى عليه، فقاما بالتوجه للمجنى عليه بدعوى إصلاح جهاز كمبيوتر، وقاما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية "شومة"، واستوليا على (مجموعة من السبائك والمشغولات الذهبية والإكسسوار- هاتفى محمول) ولاذا بالفرار وعقب ذلك قاما بالتخلص من الهاتفين والعصا الخشبية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بإلقائهم بنهر النيل وتسليم المشغولات الذهبية للمُحرضة، لدى المحرضة وبمواجهتها أيدت ما جاء بأقوال المتهمان.