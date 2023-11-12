ضبط 4 طن ملح طعام مجهول المصدر بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر ، وتحت إشراف الأستاذ محمد عبد العال وكيل المديرية، ومفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة .

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة المخابز والأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس لردع المخالفين.

وتم تنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق أسفرت عن ضبط 3 مخابز لتصرفهم فى 85 شيكارة دقيق بلدى مدعم بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بمركز كفر الدوار، وبحملة مماثلة بمركز شبراخيت تم ضبط مصنعين أعلاف يدارا بدون ترخيص و4 طن ملح طعام مجهول المصدر، كما تم تحرير 10محاضر بيع لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة و 3 محاضر لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي .

وتمكنت إدارة تموين المحمودية من ضبط 7مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبزين قاما بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وآخرين لعدم نظافة أدوات العجين ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.