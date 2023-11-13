الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إحباط ترويج مُخدرات بقيمة 1.7 مليون جنيه

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات

 إدراكا من أجهزة  وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء. 

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الإيقاع بثلاثة مُتهمين بحيازة سلاح ناري بالسلام

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تحرير 211 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق

 فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة المركز.. وبحوزته (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام). 

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار. 

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,700,000 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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