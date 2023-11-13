الإيقاع بثلاثة مُتهمين بحيازة سلاح ناري بالسلام

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (3 أشخاص"لاثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان.. وبحوزتهم (2 فرد خرطوش) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم السلاحين بقصد الدفاع.

اقرأ أيضا: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها





تم اتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.