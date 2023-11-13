مهرجان البحر الأحمر 2023| أفلام قائمة "اختيارات عالمية" للدورة الثالثة

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن مجموعة الأفلام داخل قائمة “اختيارات عالمية”، التي تأتي ضمن فعاليات الدورة الثالثة.

تأتي أفلام برنامج “اختيارات عالمية”، لتلقي الضوء على مختارات سينمائية لاقت استحسان الجمهور والنقاد، كالآتي:

فيلم “امرأة الساعة” لـ آنا كندريك وديفيد أويلوو منتج فيلم “جميعنا معًا: قصّة دالكورد” والممثلة إلين بورستين

والممثل إيوان ماكجريغور في فيلم “أريكة الأمّ” كما تضم المجموعة المُختارة أيضاً كُلا من المنتجتين سيرينا وفينوس ويليامز اللتين قامتا بإنتاج فيلم “كأس 71“.

والمخرجة جينيفر اسبوزيتو عن فيلمها“قتلى جدد”، و المخرجة ليتيسيا كولومباني عن فيلمها “الضفيرة“، إلى جانب ثلاثة مخرجين رائعين من المغرب؛ وهم: المخرجة أسماء المدير وفيلمها “كذب أبيض”، والمخرجة صوفيا علوي وفيلمها “أنيماليا“، والمخرج كمال الأزرق وفيلمه “عصابات”.

اختار الفريق المعني ببرامج المهرجان 21 فيلمًا، وذلك بعد زيارتهم للمهرجانات السينمائية الرائدة في العالم بحثًا عن قصص ملهمة في أفلام التحريك والأفلام الوثائقية والروائية، لتقديم وعرض أفضل ما في السينما العالمية الجديدة للجمهور في جدة.

وحول البرنامج، قال مدير البرنامج الدولي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، كليم أفتاب: “تجسّد قائمة برنامج “اختيارات عالمية” لهذا العام التزام المهرجان بعرض مجموعة متنوعة من المواهب المبدعة التي تفوق التوقعات في صناعة الأفلام، حيث تتميز قصص الأفلام الروائية والوثائقية والمتحركة التي وقع الاختيار عليها بعمقها وقدرتها على البقاء في ذاكرة المشاهد لفترة طويلة، كما تمكنت من استخدام الأدوات والوسائل السينمائية بكل اتقان، فاستطاعت من خلالها إثارة دهشة المشاهدين وجذبهم للحديث عنها، بالإضافة إلى أن هذه المجموعة تتضمن أسامي لمخرجات موهوبات، مخضرمات وصاعدات. حيث تسلّط الأفلام الـ 21 المختارة الضوء على المشهد المتغير للسينما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الأوروبية، إلى جانب أمريكا الشمالية والجنوبية”.