نجوم الفن ينعون الفنان الراحل عثمان محمد علي عبر السوشيال ميديا

رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد النجم الكبيرعثمان محمد علي ، إثر إصابته بجلطة في المخ، وحرص عدد من النجوم على تقديم واجب العزاء عبر حسابتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

نبيل الحلفاوي

و نشر النجم الكبير نبيل الحلفاوي صورة لنجم الراحل عثمان محمد علي عبر حسابه الرسمي على موقع إكس تويتر سابقًا وعلق عليها قائلا": رحم الله الفنان الراقي المحترم عثمان محمد علي ، وخالص العزاء للزميلة سلوي عثمان وابقي أسرته وتلاميده ومحبيه وللساحة الفنية ".

نهال عنبر

نعت النجمة الكبيرة نهال عنبر النجم الراحل عثمان محمد علي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام " قائلة انتقل إلي رحمة الله الفنان الكبير عثمان محمد علي والد الزميلة الفنانة سلوى عثمان ، عن عمر 88 عام، بعد صراع مع المرض، أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة ".

وفاء عامر

نعت الفنانة الكبيرة وفاء عامر ، الفنان الرحل عثمان محمد علي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" ونشرت صورة وعلقت عليها قائلة:" خالص العزاء في وفاة المغفور له الفنان الكبير عثمان محمد علي ، والد الفنانة سلوي عثمان ، الفاتحة" .

داليا مصطفي

نعت الفنانة داليا مصطفي عبر حسابها الرسمي على موقع" إنستجرام " إذ نشرت صورة للفنان الراحل عثمان محمد علي وعلقت عليها قائلة :" ربنا يرحمك ويغفر ليك يارب".

حمادة هلال

نعي النجم حمادة هلال الفنان الراحل عثمان محمد علي عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام "ونشر صورة وعلق عليها قائلا:" الله يرحمك يا رجل يا طيب ".

صلاح عبد الله

كما نعي النجم الكبير صلاح عبد الله النجم الراحل عثمان محمد علي عبر حسابه الرسمي علي موقع إكس تويتر سابقًا ، ونشر صورة للنجم الراحل وعلق عليها :" شرفت بالعمل معه أكثر من مرة فكان دايمًا الأخ الأكبر الطيب الهادي الناصح الصالح المتصالح المتسامح المحب للجميع المحبوب جدا من طكل من تعامل معاه".

إدوارد

نشر النجم إدوارد عبر حسابه الرسمي موقع تبادل الصور والفيديو هات الشهير "إنستجرام" صورة للنجم الراحل عثمان محمد علي وعلق قائلا:" مع السلامة يا عم عثمان ، ربنا يرحم الفنان الكبير عثمان محمد علي ، ويصبر بنته الفنانة سلوي عثمان .