نائب محافظ القاهرة تتابع جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية

تتصدى المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة بكافة أجهزتها بكل حزم لحالات التعديات على الأراضى الزراعية والتي يتم التعامل معها بصورة فورية استجابة لهذا الملف الهام والتعامل معه بكل حسم بالتنسيق المباشر والتعاون بين الأجهزة التنفيذية والمعنية وقوات إنفاذ القانون للقضاء على هذه الظاهرة طبقا للتوجيهات المستمرة من القيادة السياسية .

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا موسعا بمقر المنطقة الجنوبية لبحث اوجه التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بنطاق احياء المنطقة الجنوبية في ضوء تنسيق الادوار المنوطة بكل من الائتمان والإصلاح الزراعي والاحياء وذلك بحضور الدكتور احمد القزاز رئيس حي التبين وسعاد حسن مدير مديرية زراعة القاهرة والمهندسة سارة إبراهيم مسئول المتغيرات المكانية بالمنطقة جنوبية وكريم عادل مسئول ملف التعديات بالمنطقة ومديري جمعية حلوان وكفر العلو ومسئولي الزمام ومفتشي حماية الاراضي والاصلاح الزراعي ومديري الاسكان ومسئولي المتغيرات المكانية بحي حلوان و التبين .

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على ضرورة المتابعة اليومية لهذا الملف ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية والتنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية الى جانب كافة الأجهزة المعنية لتذليل كافة المعوقات للتصدى لجميع المخالفات بجميع مراحلها بدء من إثبات حالة التعدي والمعاينات واستكمال كافة الإجراءات بالأحياء المعنية حتى رفع كافة الإجراءات التي تم اتخاذها على منظومة المتغيرات المكانية طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

أهمية المرور الميدانى على مدار اليوم من جانب الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء

وشددت نائب المحافظ على أهمية المرور الميدانى على مدار اليوم من جانب الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء والإدارات الهندسية ومسئولي المناطق لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والإزالة في المهد مؤكدة بالتصدي لعدم عودة أي تعديات أخرى على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة أو مبانى مخالفة أو عشوائية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

حيث وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الحضور بتوفير التقارير اللازمة والبيانات الخاصة بحالات التعدي بصورة مفصلة من حيث وصف المخالفة و المعاينة لها والإجراءات التي تم اتخاذها وموقفها الحالي على منظومة المتغيرات لمتابعة التقارير الواردة بصورة مستمرة .



