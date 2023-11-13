تعليم قوص يدشن مركز استعلام إلكترونى لإرشاد الناخبين بمقار لجان التصويت

أعلن عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية، تدشين أول مركز استعلام إلكترونى لإرشاد الناخبين بأماكن الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها فى العاشرة من ديسمبر المقبل ولمدة ٣ أيام ، مؤكدًا الجاهزية الخدمية والإدارية ل ٤٢ مدرسة ستسخدم مقارًا للإدلاء بأصوات الناخبين بالمدينة وقرى المركز.

وأشار مدير تعليم قوص إلى أنه تم تخصيص صالة الديوان العام بمدخل الإدارة بعد تزويدها بجهازين كمبيوتر لاستقبال المواطنيين والاستعلام عن أماكن لجان إدلائهم بالأصوات طبقًا لقاعدة بيانات الهيئة العليا للانتخابات، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التى سيتم تدشين مركز لإرشاد المواطنين عن أماكن الإدلاء بأصواتهم داخل الإدارات الحكومية كمشاركة من تعليم قوص للتسهيل على المعلمين والعاملين وسكان المناطق المجاورة لمبنى تعليم قوص.

وأضاف " القبانى " أنه سيتم التواصل مع المدارس المركزية بالمجالس القروية للمركز والتى ليس بها لجان انتخابات بتعميم فكرة مركز استعلام الناخبين بدءًا من مطلع ديسمبر المقبل وحتى نهاية الانتخابات.

وأكد عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية، أن المشاركة بإدلاء الصوت فى الانتخابات واجب وطنى أكدت عليه جميع الأديان السماوية والدساتير الحياتية لدفع عجلة التنمية فالاستقرار هو الركيزة الأساسية التى تضمن تحقيق تنمية مستدامة حقيقة تؤهل الأمم لتخطى الصعوبات مؤكدًا أن مصرنا الغالية تشهد ثورة حقيقة للبنية التحتية معولًا على ماحققته المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والتى نقلت قرى صعيد مصر نقلة لم تكن تحلم بها بعد أن عشنا عصورًا من التهميش الخدمى والثقافى لتنقلنا حياة كريمة إلى مستقبل طالما تمنيناه ومشروعات شملت بنية تحتية ومجمعات إدارية وصحية ضخمة جعلت قرى صعيد مصر محط أنظار العالم.