الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

آخر حوار لسلوى عثمان مع والدها في واحد من الناس.. الليلة

بوابة الوفد الإلكترونية

 

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنانة سلوى عثمان مع والدها الفنان الراحل عثمان محمد على، قبل ايام من وفاته ، حيث ترك في رصيده الفني اكثر من 250 عمل فنى، وذلك في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء اليوم، الاثنين.

 

وتتناول الحلقة ولاول مرة كشف العديد من الأسرار والكواليس الخاصة والتي تذاع ولاول مرة عن الفنان الراحل والذي يتحدث عن بدايته بالتمثيل ودفعته من النجوم ومنهم كرم مطاوع وحسن يوسف وجلال الشرقاوي ، ومشاركته في العديد من الأعمال والمسلسلات ومنها الفرسان والفسطاط وابو جعفر النعمان ، ولن اعيش في جلباب ابي ، وعن علاقته بإبنته سلوي عثمان واخيها ، ورأيه في مشوارها الفني

كما تتحدث سلوي عثمان عن نشأتها وبدايتها ومشوارها الفني وعلاقتها بوالدها وماذا تعلمت منه في مجال الفن ، وعن أعمالها الفنية المتعددة ، وايضاً عن حرمانها من نعمة الأمومة ومدي تأثير هذا الأمر عليها

يذاع واحد من الناس في العاشرة مساء غدا الاثنين ١٣ نوفمبر علي شاشة قناة الحياة.

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