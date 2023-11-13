برلماني: كلمة الرئيس السيسي بقمة الرياض فضحت جيش الاحتلال أمام العالم

أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب أن القضايا والملفات المهمة التى تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته التاريخية أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض فضحت سياسيات جيش الاحتلال الإسرائيلى أمام العالم كله، مشيدا بالتحذير الواضح والحاسم من الرئيس السيسى فى كلمته من استمرار الصراع بقطاع غزة وخطورة امتداده للمنطقة.

وقال "شمس الدين" فى بيان له أصدره اليوم: إن المجتمع الدولى عليه أن يتحرك وبسرعة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني مؤكدًا أن الموقف المخزي للمجتمع الدولي تجاه جرائم قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين برهن على ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها والتي تهدد الأمن والاستقرار العالميين.



وطالب النائب السيد شمس الدين من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة والأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الاميركية بضرورة الوصول لموقف موحد ثابت حول وقف إطلاق النار وفك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتأمين المستلزمات الطبية للمرضى والمصابين في غزة.



مثمنًا موقف مصر الثابت الرافض لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم والذي هو بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية لحساب الاحتلال وضرورة الرجوع لحدود الدولة الفلسطينية فى يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



واعتبر النائب السيد شمس الدين كلمة الرئيس السيسي بمثابة دليل قاطع على استمرار الدور التاريخي و المحورى لمصر تجاه القضية الفلسطينية وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين وحصولهم على حقوقهم التاريخية فى إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى، موجهًا تحية قلبية للشعب الفلسطينى على صموده فى وجه الآلة الحربية لجيش الاحتلال للحفاظ على أرضه والحصول على جميع حقوقه المشروعة.