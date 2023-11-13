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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أول صور للفنانة سلوى في جنازة والدها الراحل عثمان محمد علي

الفنانة سلوي عثمان
الفنانة سلوي عثمان ووالدها الراحل عثمان محمد علي

ظهرت الفنانة القديرة سلوى عثمان في جنازة والدة النجم الراحل عثمان محمد علي، إذ يظهر عليها وعلى وجهها علامات الحزن والألم الشديد، ومن المقرر أن يتم دفن الفنان الراحل عثمان محمد علي في مدافن الأسرة في طريق مصر الفيوم.

سلوي عثمان 
سلوي عثمان 

إذ تم تشيع جنازة الفنان الراحل عثمان محمد علي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وخصور عدد من ألاسرة والأدقاء في الوسط الفني .

سلوي  عثمان 
سلوي عثمان 

ويذكر أن رحل فراق عالمنا النجم الكبيرعثمان محمد على اليوم الأحد، عن عمر يناهز 88 عامًا، وذلك إثر إصابته بجلطة في المخ، حيث تدهورت صحته في الفترة الأخيرة ، من هنا تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" رحلته الفنية والشخصية.

عثمان محمد على من مواليد 13 ابريل 1935، بدأ حياته المهنية بـ تصحيح اللغة العربية والنطق أمام الكاميرا، ثم عمل موظف بأحد البنوك بمحافظة الإسكندرية، حتى فتح له أبواب القدر باب الفن ، وبدأ من خلال مشاركته في المسلسلات الإذاعية في الإسكندرية، وكان أول مسلسل إذاعي شارك فيه كان" حب وإلهام" الذي عرض في عام 1954، ثم تلاه العديد من المسلسلات مثل مسلسل  للحب رأي آخر ، ومسلسل مهاجر إلى الصمت، والفنان والوهم" وغيرهم من المسلسلات الإذاعية المبدعة.

كما شارك في الكثير من الأعمال الدرامية التاريخية مثل مسلسل رأفت الهجان، كما شارك في مسلسل حارة المحروسة ، لن أعيش في جلباب أبي، أبنائي الأعزاء شكراً، عائلة الحاج متولي ، يتربي في عزو، الإمام الشافعي.

 

ومن جانب السينما شارك الفنان الراحل عثمان محمد علي في فيلم ثمن الغربة، امرأتان وجل، شبكة الموت، اليوم المشهود، مهمة في تل أبيب ، أقوي الرجال، لية يا دنيا، أشغال شاقة ، 48 ساعة في إسرائيل، أمن دولة ،أبناء الشيطان " وكان أآخر أعماله السينمائية فيلم الجريمة تدق الباب، في عام 2001، ثم أبتعد بشكل نهائي عن السينما.

وأصيب الفنان الكبير عثمان محمد علي  بجلطة في المخ، وسقط بشكل مفاجئ أثناء تصويره مسلسل "بابلو"ومن هنا وقرر أن يبتعد عن الوسط الفني تمامًا ، وكأن آخر أعماله  مسلسل" حي السيدة زينب "بطولة النجمة الكبيرة  سوسن بدر ،لبني ونس، محمود عبد المغني، أشرف عبد الغفور، وعدد كبير من النجوم الشباب، العمل كان من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وتم عرضها على شاشات التلفزيون في رمضان 2022.

 

ومن المعروف أن الفنان الراحل عثمان محمد على هو والد النجمة سلوى عثمان.

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