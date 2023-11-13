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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الحكومة البريطانية: تعيين جيمس كليفرلي وزيرًا للداخلية وديفيد كاميرون للخارجية

ريشي سوناك
ريشي سوناك

 

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين تعيين وزير الخارجية جيمس كليفرلي في منصب وزير الداخلية، خلفا لسويلا برافرمان التي أقالها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في وقت سابق اليوم من منصبها.

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وأفاد الموقع الرسمي للحكومة البريطانية بأن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون عاد بشكل مفاجئ إلى الواجهة السياسية بتعيينه وزيرا للخارجية، وذلك بعد سبع سنوات من تنحيه عن منصب رئيس الوزراء.

بدورها.. ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن رئيس الوزراء ريشي سوناك سيجري تعديلا وزاريا كبيرا.

 

ونوهت الصحيفة بأن سوناك أقال وزيرة داخليته برافرمان من منصبها بعد أيام من الضغط المكثف لإقالتها، وذلك بعد تصريحها التي اتهمت خلاله شرطة لندن بوقف احتجاجات اليمين المتطرف، والسماح بمسيرة مؤيدة لغزة يوم السبت الماضي.

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