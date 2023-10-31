الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

تكنولوجيا

إيلون ماسك قادم إلى قمة ريشي سوناك للذكاء الاصطناعي

إيلون ماسك مالك تويتر
إيلون ماسك مالك تويتر

أكد ريشي سوناك أن قطب التكنولوجيا إيلون ماسك سيحضر قمة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة هذا الأسبوع.

وقال مسؤول بريطاني مطلع على التخطيط للقمة، إنه من المتوقع أن يحضر رئيس X وTesla كلا اليومين، بالإضافة إلى حفل استقبال منفصل يوم الخميس بعد القمة.

وسيشارك إيلون ماسك في محادثة مع رئيس وزراء المملكة المتحدة، بعد قمة الذكاء الاصطناعي، وفقًا لرسالة نُشرت على حساب سوناك الرسمي X، تويتر سابقًا، مساء الاثنين.

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من المقرر عقد قمة الذكاء الاصطناعي - التي ستركز على المخاطر والتخفيف من آثار التكنولوجيا المتطورة - يومي الأربعاء والخميس في بلتشلي بارك، باكينجهامشاير.

تتم مراقبة الحاضرين في التجمع عن كثب. ولن يحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الأمريكي بايدن ولكنهم سيرسلون مندوبين. وتم تأكيد تعيين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس والإيطالية جيورجيا ميلوني.

وقد حث إيلون ماسك في السابق على توخي الحذر بشأن الذكاء الاصطناعي، ووقع رسالة تحذر من أن "أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات الذكاء التنافسي بين البشر يمكن أن تشكل مخاطر عميقة على المجتمع والإنسانية".

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