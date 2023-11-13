رانيا فريد شوقي تنعى عثمان محمد علي وتبعث رسالة لابنته سلوى

نعت النجمة رانيا فريد شوقي الفنان الراحل عثمان محمد على، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد، بعد صراع مع المرض.

إذ نشرت النجمة رانيا فريد شوقي عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة للراحل عثمان محمد على وعلقت عليها قائلة: “البقاء لله ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته”.

فنان جميل وإنسان طيب ومحترم جدا.. ربنا يصبرك يا سلوى ويقويكي .قلبي معاكي .

نقابة الممثلين تنعى الراحل عثمان محمد علي

وكانت نعت نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة الفنان القدير عثمان محمد علي.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل، ولإبنته الفنانة سلوي عثمان؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.

معلومات عن الفنان الراحل عثمان محمد علي

ولد في الإسكندرية في عام 1935. اشتهر في الأدوار الثانوية بكثير من الأفلام السينمائية و المسلسلات التليفزيونية و الإذاعية.

بدأ حياته بالعمل مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة و النطق أمام الكاميرا، ثم عمل بأحد بنوك الإسكندرية، أما عن بدايته الفنية فقد كانت عبر الكثير من المسلسلات الإذاعية في إذاعة الإسكندرية.

فقد شارك في أول مسلسل إذاعي وهو (حب وإلهام) في عام 1954، ثم تلاها أعمال عديدة منها (للحب رأي آخر، مهاجر إلى الصمت، الفنان و الوهم).

شارك في الكثير من المسلسلات الأخرى، منها (رأفت الهجان، حارة المحروسة، لن أعيش فى جلباب أبي، أبنائي الأعزاء شكرًا، عائلة الحاج متولي، يتربى فى عزو، الإمام الشافعي). من أفلامه السينمائية (دنيا، شجيع السيما، شبكة الموت، ثمن الغربة).