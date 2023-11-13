الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

رانيا فريد شوقي تنعى عثمان محمد علي وتبعث رسالة لابنته سلوى

الفنان عثمان محمد
الفنان عثمان محمد علي وابنته سلوى

نعت النجمة رانيا فريد شوقي الفنان الراحل عثمان محمد على، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد، بعد صراع مع المرض.

 إذ نشرت النجمة رانيا فريد شوقي عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة للراحل عثمان محمد على وعلقت عليها قائلة: “البقاء لله ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته”.

فنان جميل وإنسان طيب ومحترم جدا.. ربنا يصبرك يا سلوى ويقويكي .قلبي معاكي .

نقابة الممثلين تنعى الراحل عثمان محمد علي

وكانت نعت نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة الفنان القدير عثمان محمد علي.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل، ولإبنته الفنانة سلوي عثمان؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.

معلومات عن الفنان الراحل عثمان محمد علي

ولد في الإسكندرية في عام 1935. اشتهر في الأدوار الثانوية بكثير من الأفلام السينمائية و المسلسلات التليفزيونية و الإذاعية.

بدأ حياته بالعمل مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة و النطق أمام الكاميرا، ثم عمل بأحد بنوك الإسكندرية، أما عن بدايته الفنية فقد كانت عبر الكثير من المسلسلات الإذاعية في إذاعة الإسكندرية.

فقد شارك في أول مسلسل إذاعي وهو (حب وإلهام) في عام 1954، ثم تلاها أعمال عديدة منها (للحب رأي آخر، مهاجر إلى الصمت، الفنان و الوهم).

شارك في الكثير من المسلسلات الأخرى، منها (رأفت الهجان، حارة المحروسة، لن أعيش فى جلباب أبي، أبنائي الأعزاء شكرًا، عائلة الحاج متولي، يتربى فى عزو، الإمام الشافعي). من أفلامه السينمائية (دنيا، شجيع السيما، شبكة الموت، ثمن الغربة).

مواد متعلقة

وصول إيهاب فهمي جنازة الراحل عثمان محمد علي

وصول جثمان الفنان الراحل عثمان محمد علي لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

أكرم حسني ينعى النجم الراحل عثمان محمد علي عبر "إنستجرام"

مصحح لغة وموظف وممثل.. شخصيات حقيقية في حياة الفنان الراحل عثمان محمد على

عصر القوة وشادر السمك وإمبرطورية ميم.. أفلام يحييها النجوم على الشاشة الساحرة في رمضان 2024

روجينا في قائمة رمضان 2024 بإمضاء رؤوف عبد العزيز

غادة عبد الرازق في بلاتوة صيد العقارب قريبًا

مصطفى الغريب يكتب اسمه في قائمة "شمس الزناتي"
الجريدة الورقية