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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزيرة خارجية ألمانيا: مساعداتنا لأوكرانيا ستتوسع بشكل كبير العام المقبل

أنالينا بيربوك
أنالينا بيربوك

 

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين أن المساعدات الألمانية لأوكرانيا ستتوسع بشكل كبير العام المقبل.

 

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وقالت بيربوك - لدى وصولها للمشاركة في اجتماع مع نظرائها بالاتحاد الأوروبي في بروكسيل، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية " إنه حتى في الوقت الذي تنشغل فيه أوروبا بالصراع الدائر بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، فإنه لا يزال من المهم مساعدة أوكرانيا خلال أشهر الشتاء المقبلة، مشيرة إلى أنه سيتم توسيع دعم بلادها لأوكرانيا بشكل كبير العام المقبل.

 

يشار إلى أن ألمانيا باتت واحدة من أكبر الموردين العسكريين لأوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير 2022، حيث أرسلت مواد تشمل الدبابات وناقلات الجنود المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي، وأنظمة صواريخ باتريوت.

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