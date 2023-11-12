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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

مجلس النواب يوافق على تأسيس شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات

مجلس النواب
مجلس النواب

 وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقريري اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشؤون الأفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.

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وأكد النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية، ومقرر التقرير سعي مصر بانضمامها إلى الاتفاقية للاستفادة من قدرات شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات في سد الفجوة التمويلية الخاصة بمشروعات البنية التحتية في مصر من خلال الإسراع في تنفيذ تلك المشروعات وذلك لتضيق الفترة الزمنية بين تاريخ ظهور فكرة المشروع حتى تاريخ تحققه على أرض الواقع.

 

وأوضح النائب عمرو القطامي إلى أن اللجنة المشتركة رأت أن هذه الاتفاقية تتسق مع توجهات الدولة المصرية في الحفاظ على مكانة مصر الرائدة فى القارة الأفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية، إذ إن مشاركة مصر في مثل هذه الاتفاقيات تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل جديدة وتعمل على تحسين حياة شعوب القارة بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وخلق فرص استثمارية جديدة وضرورية في البنية التحتية مع جميع الحكومات الأفريقية كما تعمل على تسريع تنفيذ المشروعات الخاصة المهمة والشركات بين القطاعين العام والخاص.

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