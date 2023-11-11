السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الإيراني: واشنطن شجعت الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب أعمال إجرامية في غزة

إبراهيم رئيسي
إبراهيم رئيسي

 

وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ما يحدث من حرب على قطاع غزة بأنه "يعد من أسوأ ما يحدث في التاريخ".. داعيا إلى التكاتف الإسلامي في مواجهة التحديات الدولية وما تمر به المنطقة.ودعا الرئيس الإيراني إلى إنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة، مؤكدا أن الحل هو قيام الدولة الفلسطينية الكاملة بطريقة ديمقراطية. 

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وقال إبراهيم رئيسي- في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض اليوم/السبت/- إن" أمريكا تفضل وتدعم الاحتلال الإسرائيلي على أرواح الأبرياء، رغم أن الاحتلال انتهك القانون الدولي

 

ونفذ هجوما شاملا على قطاع غزة واستخدم الأسلحة المحظورة دوليا، وأن معظم الضحايا من الأطفال والنساء".

 

وتابع: إن الولايات المتحدة الأمريكية شجعت الاحتلال الإسرائيلي على القيام بهذه الأعمال الإجرامية بقطاع غزة، وأن ما شهدناه في قطاع غزة على مدار الأيام الماضية يجسد البشاعة التاريخية للأخلاق والقانون والإنسانية.

 

ولفت الرئيس الإيراني، إلى أن اليوم هو يوم تاريخي في الدفاع والدعم البطولي للمسجد الأقصى المبارك، كما أن اجتماع القمة يدعو إلى "الهبة" ضد ما يحدث في فلسطين.

 

ونبه إلى أن ما يحدث في غزة كبير ولا يمكن السكوت عليه، لأن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القرارات الدولية ويستهدف المدنيين بأسلحة محرمة دوليا، حيث استشهد 11 ألف فلسطيني، علاوة على ثلاثة آلاف شخص تحت الأنقاض.

 

واعتبر أن حجم المتفجرات التي قام الاحتلال الإسرائيلي بإلقائها على رؤوس سكان غزة يعادل سبع قنابل ذرية.. وطالب بوقف إطلاق النار لوقف سفك دماء الأبرياء وإجبار أمريكا والاحتلال على وقف هذه الأعمال، معتبرا أن المقاومة تقف حجرة عثرة أمام طموحات الاحتلال، كما طالب بتشكيل محكمة دولية لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي الذي شارك في قتل الأبرياء.

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