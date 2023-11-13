الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إقالة وزيرة الداخلية البريطانية

سويلا برافرمان
سويلا برافرمان

 

أُقيلت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، من جانب رئيس الوزراء ريتشي سوناك، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية البريطانية (pa Media).

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ووفقا للوكالة فإن رئيس الوزراء البريطاني طلب من وزيرة الداخلية مغادرة الحكومة الإثنين.

 

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه برافرمان اتهامات بإثارة التوترات بعد أن اتهمت قوات الشرطة البريطانية بإظهار تحيز في التعامل مع المتظاهرين.

 

الحكومة اليابانية توافق على استقالة وزير الدولة للمالية

وافقت الحكومة اليابانية على استقالة وزير الدولة للمالية كينجى كاندا، بعد تقاعس شركته عن دفع الضرائب.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الاثنين، أن كاندا أقر في جلسة بالبرلمان الأسبوع الماضي بأن شركته تأخرت بشكل متكرر عن دفع الضرائب العقارية، وأن سلطات الضرائب صادرت أراضي الشركة ومبانيها أربع مرات، وقدم اعتذارا.

ويأتي اعتراف كاندا بعد أن نشرت مجلة أسبوعية تقريرا عن التأخر الضريبي، فيما دعت أحزاب المعارضة إلى استقالته.

يشار إلى أن استقالة كاندا تأتي بعد استقالة وزير العدل والنائب البرلماني لوزير التعليم الياباني في حكومة كيشيدا الشهر الماضي.

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