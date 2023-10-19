القوات الروسية تتصدى لـ3 طائرات عسكرية بريطانية

ذكرت "وزارة الدفاع الروسية"، أن ثلاث طائرات عسكرية بريطانية غيرت اتجاهها أثناء اقترابها من المجال الجوي الروسي فوق البحر الأسود، بعد إقلاع طائرتين مُقاتلتين من طراز سوخوي-27، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الخميس.

وأوضحت الدفاع الروسية، أن أنظمة مراقبة المجال الجوي الروسية رصدت ثلاثة أهداف جوية تقترب من المجال الجوي الروسي فوق البحر الأسود، مُضيفة أنه تم إرسال طائرتين من طراز سوخوي-27 لتحديد الأهداف الجوية ومنع دخولها إلى المجال الجوي الروسي.

وقالت في بيان: "حددت أطقم المقاتلات الروسية الأهداف الجوية على أنها طائرة استطلاع إلكترونية وحرب إلكترونية من طراز RC-135 وطائرتين مقاتلتين من طراز تايفون تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تابعة لسلاح الجو الملكي [للمملكة المتحدة]، وعندما اقتربت المقاتلات الروسية، انعطفت الطائرات العسكرية الأجنبية خارج حدود دولة الاتحاد الروسي".

بوتين ساخرًا من بايدن: "أدعوك إلى الشاي بمُناسبة خسارة الحرب"

سخر الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، من زعم نظيره الأمريكي "جو بايدن"، بخسارة روسيا الحرب في أوكرانيا، داعيًا إياه إلى "فنجان شاي بهذه المُناسبة"، لو كان صادقًا، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الأربعاء.

وردًا على سؤال للصحفيين في مؤتمر صحفي في أعقاب المنتدى الثالث للتعاون الدولي "حزام واحد - طريق واحد" في بكين، قال بوتين: "ما دامت روسيا قد خسرت الحرب، فلماذا إذا تمدّ الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ "أتاكامس" بعيدة المدى؟ فليسحب إذا صواريخه وأسلحته من أوكرانيا، ويزورنا لنشرب الشاي معا ونأكل الفطائر بهذه المناسبة. إذا كانت روسيا قد خسرت الحرب، فلماذا "أتاكامس"؟ هذا هراء طبعًا".