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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المُشدد 6 سنوات لمُتهمين بالاتجار في الهيروين

هيروين
هيروين

أصدرت محكمة  جنايات الزقازيق حُكمًا بمُعاقبة مُتهمين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، وجاء ذلك لإدانتهما بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

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وشمل الحكم قرارًا بمصادرة المضبوطات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامى زين العابدين عيدة، والمستشار شادى المهدى عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 4505 لسنة 2023 جنايات أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 1881 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 29 أبريل الماضى؛ عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: أحمد ع أ ج، 42 سنة، نجار، مقيم بمحافظة القاهرة، وأحمد ط م ط، 36 سنة، كهربائى سيارات، مقيم بمحافظة القليوبية، إلى المحاكمة الجنائية فى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.

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