الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

صحة الدقهلية : حملات مكثفةعلى خزانات مياه الشرب وسحب 632 عينة

اخذ عينة مياه من
اخذ عينة مياه من حمام سباحة

أثنى  الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على جهود إدارة صحة البيئة بالمديرية تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي خلال الشهر الماضى لاسيما فى تكثيف نشاطها بالتنسيق مع مراقبى صحة البيئة التابعين بجميع الإدارات الصحية للمرور الميدانى على  جميع حمامات السباحة ومحطات المياه ووحدات الغسيل الكلوى  .

وكشفت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى  أنه تم سحب 31عينة من حمامات السباحة  بنطاق المحافظة للتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل طبقا للمعايير الصحية، وقياس نسبة الكلور الحر بمياه الحمامات للتأكد من مطابقتها المعايير فى الحدود المسموح بها.

وأضافت أنه تم سحب 5018 عينة من شبكات المياه المرشحة والجوفية وطرود محطات المياه  وتم المرور على 4609 خزانات لمياه الشرب وسحب 632 عينة منها .

وأوضح الدكتور  احمد  المكاوي مدير إدارة صحة البيئة أن الإدارة كثفت من جولاتها  على  وحدات معالجة المياه لوحدات الغسيل الكلوى حيث بلغ إجمالى عدد العينات التى جرى خلال الشهر الماضى  نحو 98 عينة علاوة على فحص نحو 39 شكوى

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