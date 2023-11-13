جامعة أسيوط تشهد انطلاق فعاليات الدوري البيئي "الحلم الأخضر" بمشاركة جامعات الإقليم

شهدت جامعة أسيوط أمس الأحد انطلاق فعاليات الدوري البيئي (الحلم الأخضر) في المجالات الثقافية، والفنية، والرياضية، والذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب وبمشاركة الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالجامعة وجامعات الإقليم خلال شهر نوفمبر للمناخ.

حيث تنطلق فعاليات الدوري البيئي بحضور وتنظيم الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مديحة درويش منسق عام الأنشطة الطلابية، ومشرف عام الدوري البيئي، والدكتور عماد الدين شعبان المشرف الرياضي للدوري البيئي، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومنسق عام الدوري البيئي، والدكتورة إيناس ضاحي المشرف الفني للدوري البيئي، والدكتور هيثم إبراهيم ومدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي بفعاليات شهر المناخ المتنوعة وما تشهده من مشاركة فرق طلابية من مختلف كليات جامعة أسيوط، وجامعات محافظة أسيوط المشاركة والمنافسة في عدد من المجالات الثقافية، والفنية، والرياضية، مشيدًا بالتعاون القائم بين الجامعة وجامعات محافظة أسيوط؛ والذي يؤكد ربط جامعات الاقليم بمختلف أنواعها ببعضها البعض، وتكاتف الجميع؛ من أجل مواجهة التغيرات البيئية المتسارعة، وإيجاد الحلول لتلك المشكلات التى تهدد حياة الإنسان، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور محمود عبدالعليم، أن الهدف من تنظيم الدوري البيئي؛ هو إلقاء الضوء على قضايا البيئة، ومشاكلها للحفاظ عليها، وتصليح ما أفسده البشر، فضلًا عن تعزيز قيم التشاركية في العمل؛ من أجل خدمة المجتمع وتنمية البيئة مشيدًا بمشاركة مختلف الجامعات المصرية في المسابقات الثقافية والفنية والرياضية التي تقام خلال الدوري البيئي، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مديحة درويش أن مسابقة الدوري البيئي؛ تمثل فكرة تكاملية، تجمع ما بين الثقافية والفنية والرياضية، ويتم تقييم الطلاب في المسابقة بدرجة إجمالية (١٠٠) درجة نهائية، موزعة كالتالي (٤٠) درجة ثقافي، و(٣٠) درجة فني، (٣٠) درجة رياضي، وسيتم تحديد المراكز الثلاثة الأولى، وتكريمهم خلال فعاليات الحفل الختامي لمؤتمر البيئة Cop28.

وأضاف الدكتور عماد الدين شعبان، أن النشاط الرياضي، يمثل واحدًا من المنافسات المهمة ضمن فعاليات الدوري البيئي، ويتبارى في هذا النشاط (٢٦) فريقًا على مستوى الجامعات محافظة أسيوط، ومشيرًا أن الهدف من البطولة الرياضية هو التقارب والتعارف بين الفرق المتبارية بالجامعات المشاركة، وحث شباب الجامعات على اللعب بالروح الرياضية والصحة العامة.

وأشار الدكتور محمد حمد، إلى أن المسابقة الثقافية تعقد بين (٢٦) فريقًا من جامعة أسيوط وكليات جامعات محافظة أسيوط، على مدار أربعة أيام، وتتضمن المسابقة معلومات بيئية، وبعض الأفكار الابتكارية في حل المشكلات البيئية، وسوف يتم الاستعانة في تحكيم المسابقة الثقافية بعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط، وسيتم إعلان الفائزين بعد نهاية كل يوم.

وذكرت الدكتورة إيناس ضاحي، أن المسابقة الفنية، وتتم المرحلة الأولى من خلال الرسم بالرصاص، والمراحل التالية الرسم بالألوان، وسيتم تقييم عمل الطلاب من خلال (٣٠) درجة، ويتم تحديد الفائزين في نهاية كل يوم.

وعلى هامش الفعالية، تم إجراء القرعة العلنية لعدد (٢٦) فريقًا من كليات جامعة أسيوط، وجامعات محافظة أسيوط، طبقًا للشعارات التي تم طرحها من قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وهم كالآتي كلية الفنون الجميلة (الشتاء)، الجامعة المصرية الإلكترونية الأهلية (القمح)، جامعة الأزهر (السماء)، كلية التربية (الهلال)، الجامعة العمالية (العاصفة)، كلية العلوم (الربيع)، كلية التربية للطفولة المبكرة (النجوم)، جامعة بدر (الصحراء)، جامعة سفنكس (نهر النيل)، كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية (الأرض)، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية (الماء)، كلية الآداب (النيازك)، جامعة أسيوط الأهلية (الجبال)، الكلية التكنولوجية بوسط الوادي (عباد الشمس)، كلية التربية الرياضية (الكواكب)، كلية التمريض (الأمطار)، كلية الطب البيطري (الهواء)، الكلية المصرية الألمانية (أمواج البحر)، جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية (زهرة اللوتس)، كلية الطب (الطيف الجميل)، كلية الخدمة الإجتماعية (الأشجار)، جامعة الوادي الجديد (النخيل)، كلية الصيدلة (الياسمين)، كلية التربية (الخريف)، كلية طب الأسنان وشعارها (القمر).