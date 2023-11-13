أسعار الذهب تتراجع مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم

شهدت أسعار الذهب العالمي، تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 13-11-2023، وجاء ذلك في ظل ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم.

تحركات الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة مسجلا 1938.12 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1942.50 دولار.

وهبط الذهب بنسبة 2.8 بالمئة الأسبوع الماضي مسجلا أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ قوضت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول آمالا في خفض أسعار الفائدة.

وقال نيكولاس فرابيل من مؤسسة "إيه.بي.سي ريفايناري" إن التركيز ينصب نوعا ما على ما إذا كانت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من شأنها جعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتوقف أو يرفع أسعار الفائدة. لذلك أعتقد أن تحركات الأسواق طفيفة قبيل هذه البيانات".

ومن المقرر صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء.

وارتفع الدولار بنسبة 0.1 بالمئة مقابل عملات رئيسية أخرى وسجل أعلى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة مما قلل جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.12 دولار للأونصة بينما زاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 845.60 دولار.

وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 967.85 دولار للأونصة، لكنه لا يزال قرب أدنى مستوى منذ 2018.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2971 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 2600 جنيه.

عيار 18 يسجل 2229 جنيهًا.

الجنيه الذهب 20800 جنيه.

أسعار الذهب في أسبوع

سجل الذهب انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي في البورصة العالمية، وسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع، وذلك بعد تحول في توجهات الأسواق بعيدًا عن الملاذ الآمن بالإضافة إلى توجهات السياسة النقدية التي أشارت إلى استمرار التشديد النقدي ومحاربة التضخم.

انخفض الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.7% ليفقد 54 دولارًا ويسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع عند 1933 دولار للأونصة، وقد سجل الذهب 4 جلسات من الهبوط من مجمل 5 جلسات خلال الأسبوع الماضي، وفق تحليل جولد بيليون.