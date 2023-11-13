النائب زكي عباس: إنشاء مجمع صناعة السيارات بالسويس يهدف لتنمية الاقتصاد الوطني

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الحكومة لإنشاء مجمع صناعة السيارات متعدد الأغراض بالمنطقة الصناعية في بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يهدف إلى تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية تسعى إلى توطين صناعة السيارات باعتبارها فرصة استثمارية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن توطين صناعة السيارات سيجعل مصر السوق الأول للسيارات في القارة الأفريقية خاصة أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي ممتاز يوفر سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية الأخرى، مما يسهم في تسهيل عمليات التصدير.

النائب زكي عباس عضو مجلس النواب

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لتوطين وتعميق صناعة السيارات، وبخاصة توطين صناعة السيارات الكهربائية، تتزامن مع الاهتمام المتنامي بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا.

يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة الملامح الرئيسية لبدء الدراسات الخاصة بإقامة مجمع لصناعة السيارات متعدد الأغراض في منطقة شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع "صندوق مصر السيادي" وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومارتينا بينا، العضو المنتدب، ورئيس مجموعة "فولكس فاجن أفريقيا"، ورئيس الرابطة الأفريقية لمُصنّعي السيارات، ووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوي الخبرة.