استشهاد أسير فلسطيني في سجن مجدو الإسرائيلي بعد أشهر من اعتقاله

أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية، اليوم الاثنين، وفاة أسير فلسطيني من مواليد شمال الضفة الغربية عام 1990، وذلك بعد أشهر من اعتقاله.

ولم تكشف إدارة السجون اسم الأسير الشهيد واكتفت في بيانها المقتضب بقولها "إنه شعر بالمرض ونقل إلى الفحص في عيادة سجن (مجدو)، حيث تم الإعلان عن وفاته من قبل طبيب القسم ووحدة العناية المركزة".

وذكرت إدارة السجون الإسرائيلية أن الأسير اعتقل في شهر فبراير الماضي.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن كل المستشفيات في شمال غزة أصبحت خارج الخدمة، مع احتدام القتال العنيف بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حركة المقاومة الفلسطينية وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

كما أعلنت الصحة الفلسطينية فى بيانها؛ وفاة 6 أطفال خدج و9 مرضى في مستشفى الشفاء بغزة.

وحثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الليلة الماضية، على توفير الحماية لجميع المدنيين الذين يخلون شمال قطاع غزة والذين يبقون فيه.

وبحسب الموقع الرسمي للصليب الأحمر، دعت اللجنة في بيان، إلى حماية المدنيين المحاصرين وسط القتال في غزة بشكل عاجل، سواء كانوا يحاولون الإخلاء أو البقاء في أماكنهم.

وأضافت اللجنة أن الأعمال العدائية المندلعة تؤدي في مناطق حضرية مكتظة بالسكان، ومنها المناطق المحيطة بالمستشفيات، إلى تعريض حياة أشد الفئات ضعفًا للخطر، مثل الطواقم الطبية والمرضى والجرحى والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.